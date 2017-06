Cuneyt Akeroglu photographed Anja Rubik, Anne Verhallen, Arizona Muse, Cameron Russell, Caroline de Maigret, Daisy Lowe,Daphne Groeneveld, Hana Jirickova, Iselin Steiro, Karmen Pedaru, Lara Stone, Lily McMenamy, Mariacarla Boscono, Meghan Collison, Natasha Poly, Ola Rudnicka, Soo Joo Park and Suvi Koponen in the story ‘The Red Room’ for the Spring/Summer 2014‘Romance Issue’ of Antidote magazine, with styling and creative direction by Yann Weber. (via Fashiontography)